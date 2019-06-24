Федерация легкой атлетики России дисквалифицировала двух спортсменов
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о дисквалификации двух легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Санкции введены в отношении Артема Леоненко и Натальи Хохловой.
Бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5000 метров Леоненко признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.2 «Использование/попытка использования запрещенной субстанции/метода» — паспорт крови) и дисквалифицирован на четыре года с даты временного отстранения — 8 февраля 2019 года.
Его дисквалификация закончится 7 февраля 2023 года. Результаты, показанные спортсменом с 19 июня 2018 года, аннулируются, передает «Интерфакс».
Бегунья Хохлова наказана на два года, так как признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.1. «Наличие запрещенной субстанции в пробе» — метилгексанамин (S6 Запрещенного списка)). Она отстранена с 12 ноября 2018 года. Дисквалификация закончится 11 ноября 2020 года.
Аннулированию подлежат результаты, достигнутые спортсменкой на чемпионате России по кроссу (20 октября 2018 года).Спорт
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