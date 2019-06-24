Эксперты подыскали курорты дешевле Крыма

Аналитики Aviasales подобрали список зарубежных курортов, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму. В него вошли Турция, Грузия и даже Кипр.

По подсчетам экспертов, минимальный же бюджет недельного отпуска в Крыму составит 53,3 тысячи рублей с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле на двоих.

Самым дешевым направлением в этом рейтинге стала Турция, пишет РБК. Там можно уложиться в 31 тысячу рублей, считают в Aviasales. Это на 40% дешевле предложений Крыма.

Черноморское побережье Грузии предполагает траты в 36 тысяч рублей. Болгарский курорт Бургас обойдется двум российским туристам в 41 тысячу рублей.

Салоники (Греция) и Будва (Черногория) предлагают аналогичный отдых за 44—45 тысяч рублей. Кипр также не превысит 50 тысяч рублей.