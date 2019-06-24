Глава Rambler заявил о планах выхода компании на биржу

Rambler Group планирует выходить на биржу, сообщает РБК.

Об этом заявил ее гендиректор Рафаэль Абрамян. «У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план «А» для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения», — пояснил Абрамян. С его слов, пока не обсуждалось, на какой именно бирже состоится IPO (первичное размещение акций) в Rambler Group. Срок в два-три года определяется нынешними темпами роста Rambler Group.

Новая стратегия развития медиаактивов компании должна быть готова в сентябре-октябре.



Напомним, ранее Rambler Group сменила систему управления. Назначены CEO и управляющий директор.

Пост гендиректора (CEO) получил Рафаэль Абрамян. Он вместе с правлением возьмет на себя управление и развитие группы, за которые раньше отвечал управляющий комитет.

