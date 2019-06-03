В Rambler Group назначили новое руководство

Rambler Group сменила систему управления. Назначены CEO и управляющий директор.

Пост гендиректора (CEO) получил Рафаэль Абрамян. Он вместе с правлением возьмет на себя управление и развитие группы, за которые раньше отвечал управляющий комитет, передает РБК.

Кроме того, на должность управляющего директора Rambler&Co назначили Максима Тадевосяна, который будет курировать работу блока «Медиа» (Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, LiveJournal), блока «Коммерция», блока ИТ и сервиса «Rambler.Касса». Тадевосян также станет членом правления и будет подчиняться Абрамяну.

По словам нового СЕО, основной задачей новой системы управления будет повышение эффективности процессов за счет координации подразделений группы.

Напомним, что в апреле Сбербанк приобрел 46,5% Rambler Group, перемены в системе управления напрямую связаны с появлением нового крупного акционера.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сделка позволит задать на рынке российских медиа «новую планку». Также он допустил, что со временем банк может нарастить свою долю в группе.