Совет директоров банка «Девон-Кредит» переизбрал председателем Олега Машталяра

Председателем совета директоров альметьевского банка «Девон-Кредит» переизбран Олег Машталяр.

«Избрать председателем совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г-на Машталяра Олега Александровича», — говорится в сообщении кредитной организации на сервере раскрытия корпоративной информации.

Заседание совета, на котором было принято решение, прошло в пятницу 21 июня.

Напомним, что Олег Машталяр с осени 2017 года является председателем правления банка «Зенит», который в свою очередь является головной организацией банковской группы, включающей в себя «Девон-Кредит», «Липецккомбанк», банк «Зенит Сочи», «Спиритбанк».

Среди татарстанских кредитных организаций «Девон-Кредит» вошел в пятерку банков с самой большой прибылью. За четыре месяца он заработал почти 161 млн рублей.



