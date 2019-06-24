В Казани впервые пройдет общегородской выпускной

26 июня на площадке перед стадионом «Казань Арена» пройдет первый общегородской выпускной вечер. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани, передает корреспондент «Реального времени».

Более 5,7 тыс. выпускников из всех 164 общеобразовательных школ Казани примут участие в общегородском вечере, который начнется в 17.00. Традиционный школьный вальс исполнят 150 пар под хор из 600 школьников 9 классов. В этот день пройдет концерт, на котором выступят Мальбэк и Сюзанна, рэпер Slava Slame, группа «Волга-Волга» и Гульназ Батталова. Выпускной вечер завершится фейерверком в 21.30.



Напомним, ранее сообщалось, что в Казани решили отменить общегородской последний звонок и взамен провести большой выпускной вечер.