В апреле россияне побили рекорд по сумме взятых автокредитов

В апреле этого года россияне взяли автокредитов на 57,7 млрд рублей, за месяц сумма выросла почти на 13%, достигнув исторического рекорда, сообщает «РИА Новости».

В исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» указано, что за четыре месяца этого года россияне взяли автокредитов на 179 млрд рублей, что на 25% больше результата 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов РФ по количеству выданных автокредитов.