Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов РФ по количеству выданных автокредитов

За январь — февраль 2019 года больше всего автокредитов в регионах РФ выдали в Москве (9,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,8 тысячи). В топ-5 по количеству выданных автокредитов попал Татарстан (5,2 тысячи) и Башкирия (4,8 тысячи), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным 4200 кредиторов, которые передают сведения в Национальное бюро кредитных историй, за два первых месяца 2019 года количество выданных автокредитов в стране составило 108,1 тысячи, что больше на 8,2% аналогичного периода 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что российские банки прогнозируют повышение процентных ставок по автокредитам в текущем году. Главный управляющий директор «Совкомбанка» Андрей Спиваков считает, что основным фактором станет стоимость фондирования, в том числе существенно зависящая от величины ключевой ставки. В случае ее роста, по мнению Спивакова, неизбежно повышение процентных ставок в розничном кредитовании.