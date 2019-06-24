Новости общества

09:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Туристы из Казани и Уфы чаще других звонили на горячую линию по ситуации в Грузии

08:20, 24.06.2019
Туристы из Казани и Уфы чаще других звонили на горячую линию по ситуации в Грузии
Фото: mil.ru

В связи с ситуацией в Грузии на горячую линию за два дня позвонили более 700 человек, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

Больше всего звонков поступило от жителей Казани, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Большая часть вопросов связана с возможностью вернуть деньги за ранее купленные билеты и туристические услуги, с безопасностью пребывания и возвращения туристов.

Напомним, 22 июня Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи в защите прав туристов из России в связи с протестами в Грузии.

Территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов.

Общество БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров