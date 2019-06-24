Туристы из Казани и Уфы чаще других звонили на горячую линию по ситуации в Грузии

В связи с ситуацией в Грузии на горячую линию за два дня позвонили более 700 человек, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

Больше всего звонков поступило от жителей Казани, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Большая часть вопросов связана с возможностью вернуть деньги за ранее купленные билеты и туристические услуги, с безопасностью пребывания и возвращения туристов.

Напомним, 22 июня Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи в защите прав туристов из России в связи с протестами в Грузии.

Территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов.

