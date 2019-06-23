В Казани прошел пикет за свободу слова

Представители Либертерианской партии провели в Казани пикет против политических преследований и цензуры в СМИ. Организаторы утверждают, что на акцию собралось собрать около 30 человек.

Судя по снимкам, в пикете приняли участие только 16 активистов. Он состоялся в сквере Тинчурина на улице Татарстан.

Мероприятие было запланировано как пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако обвинения в сбыте наркотиков с расследователя были сняты 11 июня. Тогда организаторы решили заявить более общую тему мероприятия.