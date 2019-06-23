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В России проходят акции «Общество требует справедливости», одна из них запланирована в Казани

10:27, 23.06.2019
В России проходят акции «Общество требует справедливости», одна из них запланирована в Казани
Фото: twitter.com/PZhurnalist

В России начались акции «Общество требует справедливости», участники которых выступают против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается в Twitter профсоюза журналистов.

Первые акции уже прошли в Хабаровске и Владивостоке. Акции также запланированы во многих российских городах, например, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре.

Напомним, ранее МВД нашло нарушения в работе полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Татарстан
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