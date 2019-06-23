В России проходят акции «Общество требует справедливости», одна из них запланирована в Казани

В России начались акции «Общество требует справедливости», участники которых выступают против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается в Twitter профсоюза журналистов.

Первые акции уже прошли в Хабаровске и Владивостоке. Акции также запланированы во многих российских городах, например, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре.

Напомним, ранее МВД нашло нарушения в работе полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

