Военкомат в Татарстане опроверг информацию, что призывники участвовали в массовой драке

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Комиссариат Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района Татарстана опроверг участие призывников в драке, сообщает ТАСС.

В комиссариате заявили: «Мы опровергаем информацию об участии призывников в драке».

Напомним, ранее в МВД по РТ отчитались об установлении личностей всех участников массовой драки перед военкоматом в Набережных Челнах.

«Прибывшие сотрудники полиции пресекли конфликт и доставили участников инцидента в отдел полиции для разбирательства», — цитирует «Татар-информ» ответ представителя МВД.

По данным МВД по РТ, драка произошла 20 июня в пять часов утра между двумя группами друзей и близких призывников.