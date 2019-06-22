Полиция Татарстана установила всех участников массовой драки в Челнах

Фото: скриншот видеозаписи

В МВД по РТ отчитались об установлении личностей всех участников массовой драки перед военкоматом в Набережных Челнах.

«Прибывшие сотрудники полиции пресекли конфликт и доставили участников инцидента в отдел полиции для разбирательства», — цитирует «Татар-информ» ответ представителя МВД.

По данным МВД по РТ, драка произошла 20 июня в пять часов утра между двумя группами друзей и близких призывников. Двое участников конфликта обратились за помощью к медикам. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, прокуратура Татарстана организовала проверку по факту драки у челнинского военкомата. Ранее сообщалось, что накануне около военкомата в поселке ЗЯБ Набережных Челнов произошла массовая драка.

