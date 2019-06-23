В Саратове направили в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства

По версии следствия, с 2007 по 2015 годы застройщик занимался проектированием и строительством жилых домов в Саратове, сообщается на официальном портале МВД РФ.

Генеральный директор достоверно знал, что у фирмы нет необходимых средств для завершения строительства, но тем не менее, заключал договоры долевого участия. В результате пострадали 340 участников долевого строительства. Общая сумма ущерба превысила 753 млн рублей. Уголовное дело направлено в Волжский районный суд Саратова.

Напомним, переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября.

На совещании министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября.