МВД нашло нарушения в работе полицейских, задержавших Голунова

МВД нашло нарушения в работе полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности», — сообщается на сайте управления ведомства по Москве.



В связи с этим принято решение о направлении этого уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче в следственные органы СК РФ.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало задержание журналиста Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.