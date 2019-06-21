Президент Туркменистана в Казани подпишет документы по поставкам КАМАЗов и сотрудничеству университетов

Во время визита в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова планируется подписание ряда соглашений по поставкам КАМАЗов. Кроме того, подготовлен меморандум о сотрудничестве университетов.

Татарстан в этом проекте сотрудничества будут представлять Казанский энергоуниверситет и университет Иннополис.

Туркменистан уже заказал у КАМАЗа 250 грузовиков, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Зеленодольский завод имени Горького рассчитывает поставлять в Туркмению скоростные катера и другую технику.

Напомним, что делегация Туркменистана во главе с Бердымухамедовым посетит Казань 23 июня. Кроме встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым и официальных мероприятий запланирован визит на праздник Сабантуй.