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В России до конца 2019 года могут начаться испытания нового штурмового вертолета

23:35, 02.05.2019
В России до конца 2019 года могут начаться испытания нового штурмового вертолета
Фото: mil.ru

В России до конца текущего года планируется начать летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН.

«Летные испытания планируется начать до конца года», — сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе, не уточнив подробностей.

Разработкой Ми-8АМТШ-ВН занимается Конструкторское бюро Миля. Вертолет будет предназначен для огневой поддержки. На него установят управляемое ракетное вооружение, и сверхзвуковые ракеты дальностью до 6 километров.

Также машина будет иметь оптико-электронную систему прицеливания и комплекс обороны «Президент-С», позволяющий распознавать пуск ракет по вертолету.

Ранее сообщалось, что в России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик». Она предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.

ПромышленностьОПК
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