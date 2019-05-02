В России до конца 2019 года могут начаться испытания нового штурмового вертолета

В России до конца текущего года планируется начать летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН.



«Летные испытания планируется начать до конца года», — сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе, не уточнив подробностей.



Разработкой Ми-8АМТШ-ВН занимается Конструкторское бюро Миля. Вертолет будет предназначен для огневой поддержки. На него установят управляемое ракетное вооружение, и сверхзвуковые ракеты дальностью до 6 километров.



Также машина будет иметь оптико-электронную систему прицеливания и комплекс обороны «Президент-С», позволяющий распознавать пуск ракет по вертолету.

Ранее сообщалось, что в России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик». Она предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.

