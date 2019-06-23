Эксперты заявляют о росте просроченной задолженности по ипотеке в России

Совокупный объем просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян вырос за год на 35%, сообщает «РИА Новости».

По данным на 30 апреля он составляет 80 млрд рублей против 59 млрд рублей на ту же дату год назад. Просроченная задолженность по ипотеке показывает стабильный рост. Наблюдается увеличение количества «плохих» ипотечных кредитов.

Напомним, ранее Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.

