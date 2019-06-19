Госдума РФ приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Государственная дума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.

Согласно документу, семьям при рождении третьего или последующих детей из федерального бюджета будет выделяться 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.



Напомним, что законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов был внесен в Госдуму РФ 6 мая. В конце месяца он был принят в первом чтении, а вчера прошел второе чтение.

