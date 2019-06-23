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Трамп одобрил проведение кибероперации против компьютерных систем Ирана

07:34, 23.06.2019
Трамп одобрил проведение кибероперации против компьютерных систем Ирана
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп одобрил наступательную кибероперацию на компьютерные системы Ирана, которые применяют для управления пусками ракет, сообщает «Коммерсантъ».

Разработка операции началась еще до инцидента с танкерами в Оманском заливе. При этом сообщается, что хакеры, связанные с Ираном, рассылали фишинговые письма в правительственные учреждения США. Результаты атак неизвестны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Меры против страны Белый дом расширит уже в понедельник 24 июня.

«Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — и чем скорее, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

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