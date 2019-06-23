Трамп одобрил проведение кибероперации против компьютерных систем Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил наступательную кибероперацию на компьютерные системы Ирана, которые применяют для управления пусками ракет, сообщает «Коммерсантъ».

Разработка операции началась еще до инцидента с танкерами в Оманском заливе. При этом сообщается, что хакеры, связанные с Ираном, рассылали фишинговые письма в правительственные учреждения США. Результаты атак неизвестны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Меры против страны Белый дом расширит уже в понедельник 24 июня.

«Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — и чем скорее, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

