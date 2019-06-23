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Трамп рассказал о планах расширить санкции против Ирана

04:21, 23.06.2019
Трамп рассказал о планах расширить санкции против Ирана
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп анаонсировал новые санкции в отношении Ирана. Меры против страны Белый дом расширит уже в понедельник 24 июня.

«Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — и чем скорее, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

Таким образом Вашингтон рассчитывает не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились после инцидентов с танкерами в Оманском заливе. В мае были атакованы четыре танкера. Два из них шли под флагами Саудовской Аравии, еще два — Норвегии и ОАЭ. Американская разведка утверждает, что взрывы были организованы именно Ираном.

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