Трамп рассказал о планах расширить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп анаонсировал новые санкции в отношении Ирана. Меры против страны Белый дом расширит уже в понедельник 24 июня.

«Мы вводим значительные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — и чем скорее, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....