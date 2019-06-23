СМИ рассказали о поездке замглавы МИД КНДР на переговоры в Россию

Замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль отправился в Россию для участия в переговорах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК и южнокорейские СМИ.

Сообщается, что северокорейский дипломат собирается провести встречи на уровне заместителей главы внешнеполитического ведомства в Москве. Скорее всего, Им Чхон Иль продолжит обсуждать вопросы, которые ранее уже были подняты лидерами РФ и КНДР на совместной встрече. Не исключено, что итоги поездки председателя КНР в КНДР могут также стать одной из тем.

Напомним, ранее сообщалось, что во Владивостоке установлена памятная доска в честь визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

