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Во Владивостоке появилась мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына

06:26, 21.06.2019
Во Владивостоке появилась мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына
Фото: primorsky.ru

Памятная доска в честь визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына установлена во Владивостоке.

Торжественная церемония открытия состоялась на территории загородного комплекса «Лесная заимка». На мероприятии присутствовали представители Генерального консульства КНДР во Владивостоке, МИД РФ и другие высокопоставленные лица.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, уточнили в пресс-службе региональной «Единой России».

Стоит отметить, что памятная табличка установлена напротив другой мемориальной доски — в честь визита бывшего северокорейского главы Ким Чен Ира на Дальний Восток летом 2002 года.

Напомним, в апреле этого года Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию.

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