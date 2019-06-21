Во Владивостоке появилась мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына

Памятная доска в честь визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына установлена во Владивостоке.

Торжественная церемония открытия состоялась на территории загородного комплекса «Лесная заимка». На мероприятии присутствовали представители Генерального консульства КНДР во Владивостоке, МИД РФ и другие высокопоставленные лица.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, уточнили в пресс-службе региональной «Единой России».

Стоит отметить, что памятная табличка установлена напротив другой мемориальной доски — в честь визита бывшего северокорейского главы Ким Чен Ира на Дальний Восток летом 2002 года.

Напомним, в апреле этого года Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию.

