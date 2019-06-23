На АвтоВАЗе нашли подпольное производство шильдиков для Mercedes-Benz

Служба безопасности Волжского автомобильного завода ликвидировала инструменты для производства значков Mercedes-Benz.

«На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АвтоВАЗа», — сообщила корпоративная газета «Волжский автостроитель».

По данному факту будет проведено внутреннее расследование.

Напомним, что Mercedes-Benz теперь располагает собственным заводом на территории Российской Федерации. Открытие предприятия «Московия» состоялось в начале апреля 2019 года. Пока на нём выпускаются седаны E-Class, в будущем модельный ряд расширится за счёт кроссоверов.