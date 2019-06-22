Министр сельского хозяйства РТ назвал отстающие по сенокосу районы

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов отчитался о ходе сенокоса в республике. Он назвал отстающие по этому показателю районы РТ.

В целом по региону на сегодня скошено 300 тысяч га многолетних трав, что составляет около 65% площадей, отметил министр. Заготовлено 130 тысяч тонн сена и 700 тысяч тонн сенажа.

При этом в ряде районов работа идет не слишком активно. В Верхнеуслонском районе нетронутыми остаются 77%, подчеркнул Ахметов. Проблемы наблюдаются в Агрызском (75%), Альметьевском (70%), Мензелинском (65%) и Менделеевском (63%) районах.

«Практически одновременно первый укос завершают Атнинский, Заинский и Тетюшский районы, хотя они расположены в трех разных климатических зонах республики, то есть период вегетации растений тоже не одинаковый. Это показательный пример слаженной организации труда», — приводит слова министра пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в начале месяца глава Минсельхоза РТ призывал аграриев завершить покос к 20 июня.