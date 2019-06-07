Глава Минсельхоза РТ призвал к 20 июня завершить заготовку первого укоса многолетних трав

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов призвал глав районов и руководителей хозяйств организовать круглосуточную работу и завершить заготовку первого укоса многолетних трав к 20 июня.



На совещании в Доме правительства Республики Татарстан министр отметил, что сегодня практически все районы приступили к скашиванию многолетних трав. Пока заготовлены первые 10 тыс. тонн сенажа и 1 тыс. тонн сена. Всего в текущем году предстоит заготовить кормов с площади 500 тыс. га, передает пресс-служба президента РТ.

«Важно не только заготовить, но и обеспечить качественное хранение кормов. Для этого сенажные траншеи должны быть отремонтированы и продезинфицированы», — отметил Марат Ахметов.



Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ рассказал, что на весенние посевные работы в республике потратят 25 млрд рублей.

