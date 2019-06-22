Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Он напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км.

Руководитель кавказской республики, граничащей с Грузией, заявил, что Чечня пытается наладить взаимоотношения с соседями. Однако он видит в Тбилиси много политиков «вскормленных и взращенных в США и на Западе» и пытающихся превратить Грузию и Россию в злейших врагов.

«Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы. Подогреваемые Западом силы организовали беспорядки в Тбилиси», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он припомнил Грузии проблемы чеченцев на границе с этой страной. Также глава Чечни обратил внимание, что за 2018 год граждане России потратили в Грузии $3,5 млрд.

Напомним, что в Грузии несколько дней продолжались массовые протесты, вызванные приездом российской делегации на заседание Межпарламентской ассамблее православия. В результате некоторые грузинские политики были вынуждены покинуть свои посты.



Президент РФ Владимир Путин поручил временно прекратить авиасообщение с Грузией и вывезти оттуда россиян.