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«Ростех» представит новые досмотровые комплексы на базе КАМАЗа

07:53, 22.06.2019
«Ростех» представит новые досмотровые комплексы на базе КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru

Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», до конца 2019 года представит новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на базе КАМАЗа.

Как сообщил советник гендиректора — руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков, договоренности с ПАО «КАМАЗ» по поводу этого уже достигнуты.

На данный момент мобильные комплексы базируются на шасси автомобиля Scania, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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