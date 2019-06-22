«Ростех» представит новые досмотровые комплексы на базе КАМАЗа
Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», до конца 2019 года представит новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на базе КАМАЗа.
Как сообщил советник гендиректора — руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков, договоренности с ПАО «КАМАЗ» по поводу этого уже достигнуты.
На данный момент мобильные комплексы базируются на шасси автомобиля Scania, пишет «РИА Новости».
Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым