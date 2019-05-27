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Минниханов и Чемезов в Челнах открыли новый завод по производству каркасов кабин КАМАЗа

17:07, 27.05.2019
Минниханов и Чемезов в Челнах открыли новый завод по производству каркасов кабин КАМАЗа
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа.

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Рустам Минниханов отметил, что открытие завода происходит в год празднования 50-летнего юбилея компании КАМАЗ. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе специалистов КАМАЗа и Daimler за три года было создано современное производство каркасов кабин.

Завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь предприятия составляет 70 тыс. квадратных метров, а мощность — 55 тыс. кабин в год, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что открытие завода каркасов кабин КАМАЗа и Daimler запланировано на 27 мая.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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