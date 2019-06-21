Казанцы бьют тревогу из-за состояния Марьиного озера в Ново-Савиновском районе — видео

Казанцев, которые живут поблизости от Марьиного озера (ул. Бондаренко), беспокоит состояние водоема. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас Марьино озеро затянуло тиной, статусу экопарка оно не соответствует. Кроме того, местные жители уверяют, что озеро загрязняет строительная пыль, поблизости ведется несколько строек. В минэкологии РТ подчеркивают, что за состояние территории озера отвечает администрация города.

В администрации Ново-Савиновского районе Казани добавляют, что очищать озеро будут. Планируется, что это состоится в первой декаде июля.

Напомним, ранее сообщалось, что пять пляжей в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям.

