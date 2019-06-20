Роспотребнадзор: пять пляжей в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям

На 20 июня пять пляжей в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям.

Как передает пресс-служба Роспотребнадзора, результаты исследований воды водоемов не соответствуют требованиям на казанских пляжах «Комсомольский» и «Локомотив», а также на городских пляжах в Зеленодольске, Альметьевске и Лениногорске.

Администрациям муниципальных образований и ответственным юридическим лицам Роспотребнадзор направил предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Ранее сообщалось, что в Казани в этом году для отдыха жителей и гостей города подготовили пять муниципальных пляжей, а также три организованных места отдыха.



Это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Также купание разрешено в трех местах отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.