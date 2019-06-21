Новости общества

20:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСБ задержала экс-главу департамента Минпромторга по делу о лесе на 10 млрд рублей

20:16, 21.06.2019
ФСБ задержала экс-главу департамента Минпромторга по делу о лесе на 10 млрд рублей
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Сегодня сотрудники ФСБ задержали бывшего директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, сообщает РБК.

Он задержан по делу о незаконной выдаче субсидии в 450 млн рублей компании «Азия лес». Сообщается, что это принесло Хабаровскому краю ущерб до 10 млрд рублей. Например, в эту сумму включена недоимка от аренды леса. Потапкина задержали в Москве, ходатайство следствия об аресте будут рассматривать в субботу в Хабаровске.

Напомним, ранее Октябрьский суд Ижевска признал экс-заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Евгения Чижова виновным в превышении должностных полномочий.

ОбществоПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров