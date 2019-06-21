ФСБ задержала экс-главу департамента Минпромторга по делу о лесе на 10 млрд рублей

Сегодня сотрудники ФСБ задержали бывшего директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, сообщает РБК.

Он задержан по делу о незаконной выдаче субсидии в 450 млн рублей компании «Азия лес». Сообщается, что это принесло Хабаровскому краю ущерб до 10 млрд рублей. Например, в эту сумму включена недоимка от аренды леса. Потапкина задержали в Москве, ходатайство следствия об аресте будут рассматривать в субботу в Хабаровске.

Напомним, ранее Октябрьский суд Ижевска признал экс-заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Евгения Чижова виновным в превышении должностных полномочий.

