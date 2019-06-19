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Суд приговорил бывшего замглавы Минприроды Удмуртии к условному сроку за превышение полномочий

15:29, 19.06.2019
Суд приговорил бывшего замглавы Минприроды Удмуртии к условному сроку за превышение полномочий
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Октябрьский суд Ижевска признал экс-заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Евгения Чижова виновным в превышении должностных полномочий.

Суд назначил Чижову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с установлением испытательного срока 2 года. Кроме того, бывшему замглавы Минприроды Удмуртии в течение двух лет запрещено занимать государственные должности, передает «Интерфакс».

Напомним, что следователи ФСБ обвиняли Чижова в сознательном завышении норм допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий республики. Таким образом, охотникам в Удмуртии разрешалось отстреливать больше кабанов, чем требуется. Ущерб от действий чиновника оценивался в 60 млн рублей.

Происшествия Удмуртия
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