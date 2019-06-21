Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Прайс-лист сетевого издания «Реальное время» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.
Агитационные баннеры
|
№
|
Наименование услуги
|
Размер баннера
|
Ротация
|
Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
|
1
|
Баннер «Транспарант» на главной странице сквозной
|
900x100
|
2/1
|
97 350
|
2
|
Баннер в ленте новостей (1 позиция)
|
300x250
|
2/1
|
77 880
|
3
|
Баннер в ленте новостей (2 позиция)
|
300x100
|
2/1
|
38 940
|
4
|
Баннер «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице
|
600x90
|
2/1
|
58 410
|
5
|
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице
|
300x500
|
2/1
|
. 77 880
|
6
|
Баннер «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице
|
600x90
|
2/1
|
58 410
|
7
|
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице
|
300x500
|
2/1
|
77 880
|
8
|
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной и внутренней страницах
|
300x500
|
2/1
|
77 880
|
9
|
Баннер «Транспарант» внизу сквозной
|
900x100
|
2/1
|
58 410
|
10
|
Баннер в рубрике «Мероприятия»
|
300x250
|
1/1
|
38 940
|
11
|
Изготовление баннера
|
от 22 000
Текстовая реклама
|
№
|
Наименование услуги
|
Объем публикации
|
Сроки размещения
|
Цена с учетом НДС (руб.)
|
1
|
Размещение фоторепортажа
|
До 20 фото, сопровождается
|
Сутки
|
84 960
|
текстом до 1000 знаков
|
2
|
Размещение статьи
|
До 10 000 знаков
|
Сутки
|
91 332
|
3
|
Размещение новости о кандидате в
ленте
|
До 2 000 знаков
|
Сутки
|
38 220
|
4
|
Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты
|
До 2 000 знаков
|
Бессрочно, фиксация на сутки
|
60 888
Дополнительные услуги
|
№
|
Наименование услуги
|
Цена с учетом НДС (руб.)
|
1
|
Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
|
60 000
|
2
|
Покупка фото из архива редакции (за
1 фото)
|
3 000
|
3
|
Изготовление видеосюжета
|
60 000
|
4
|
Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
|
3
|
5
|
Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани
|
3
Цены действительны до 31 декабря 2019 г.Общество Татарстан
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