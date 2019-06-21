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Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

19:40, 21.06.2019
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Фото: izbirkom.tatarstan.ru

Прайс-лист сетевого издания «Реальное время» на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва, которые назначены на 8 сентября 2019 года.

Агитационные баннеры

Наименование услуги

Размер баннера

Ротация

Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)

1

Баннер «Транспарант» на главной странице сквозной

900x100

2/1

97 350

2

Баннер в ленте новостей (1 позиция)

300x250

2/1

77 880

3

Баннер в ленте новостей (2 позиция)

300x100

2/1

38 940

4

Баннер «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице

600x90

2/1

58 410

5

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице

300x500

2/1

. 77 880

6

Баннер «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице

600x90

2/1

58 410

7

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице

300x500

2/1

77 880

8

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной и внутренней страницах

300x500

2/1

77 880

9

Баннер «Транспарант» внизу сквозной

900x100

2/1

58 410

10

Баннер в рубрике «Мероприятия»

300x250

1/1

38 940

11

Изготовление баннера

от 22 000

Текстовая реклама

Наименование услуги

Объем публикации

Сроки размещения

Цена с учетом НДС (руб.)

1

Размещение фоторепортажа

До 20 фото, сопровождается

Сутки

84 960

текстом до 1000 знаков

2

Размещение статьи

До 10 000 знаков

Сутки

91 332

3

Размещение новости о кандидате в

ленте

До 2 000 знаков

Сутки

38 220

4

Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты

До 2 000 знаков

Бессрочно, фиксация на сутки

60 888

Дополнительные услуги

Наименование услуги

Цена с учетом НДС (руб.)

1

Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)

60 000

2

Покупка фото из архива редакции (за

1 фото)

3 000

3

Изготовление видеосюжета

60 000

4

Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»

3

5

Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани

3

Цены действительны до 31 декабря 2019 г.

Общество Татарстан
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