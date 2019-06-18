МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

«Сегодня действительно был повод по определенной ревизии 228 статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно… Те, кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — приводит слова Горового «РИА Новости».



Ранее широкий общественный резонанс вызвало задержание журналиста Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

