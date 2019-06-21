Татарстанской психиатрической больнице имени Бехтерева исполнилось 150 лет

Фото: Инна Серова

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика Бехтерева справляет 150-летний юбилей. К дате приурочили научно-практическую конференцию по актуальным вопросам современной психиатрии.

Главный внештатный психиатр минздрава РТ Татьяна Гурьянова сообщила на конференции, что время лечения пациентов в стационаре сократилось до 65-69 койко-дней, что на 80 койко-дней меньше по сравнению с моментом основания клиники и на 120 койко-дней меньше по сравнению с 1982 годом.

При этом количество коек, увеличивавшееся в 80-х годах прошлого века почти до 3 тысяч, в последние пять лет не менялось и составляет 1494 койки. Остальные подробности о работе клиники, праздновании ее юбилея и задачах, стоящих перед татарстанскими психиатрами, — в материале «Реального времени», который сейчас готовится к публикации.