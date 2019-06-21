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В Багдаде при взрыве в мечети погибли 10 человек — СМИ

14:59, 21.06.2019
В Багдаде при взрыве в мечети погибли 10 человек — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / Zzztriple2000

В мечети Багдада прогремел взрыв, жертвами которого стали 10 человек.

«В результате взрыва в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли 10 человек, ранены 30», — приводит слова источника в органах безопасности BaghdadToday.

По его словам, взрыв прогремел, когда террорист привел в действие «пояс смертника» при входе в мечеть.

Ранее на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак было расположено в Коломбо. Число погибших в результате серии взрывов превысило 200, более 450 человек пострадали.

Происшествия
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