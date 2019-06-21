В Багдаде при взрыве в мечети погибли 10 человек — СМИ

В мечети Багдада прогремел взрыв, жертвами которого стали 10 человек.



«В результате взрыва в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли 10 человек, ранены 30», — приводит слова источника в органах безопасности BaghdadToday.



По его словам, взрыв прогремел, когда террорист привел в действие «пояс смертника» при входе в мечеть.



Ранее на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак было расположено в Коломбо. Число погибших в результате серии взрывов превысило 200, более 450 человек пострадали.

