Муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших при взрывах на Шри-Ланке

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов на Шри-Ланке.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных и близких во время взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил он.



Самигуллин также напомнил о другом трагическом случае, произошедшем чуть больше месяца назад в Новой Зеландии.



«Я называл палачами и варварами убийц, расстрелявших мусульман в мечетях Новой Зеландии, и такого же мнения о преступниках, взорвавших людей на Шри-Ланке», — приводит слова муфтия пресс-служба ДУМ РТ.

Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо. По последним данным, число погибших в результате серии взрывов превысило 200, более 450 человек пострадали. По подозрению в причастности к взрывам задержаны семь человек.

