Банк России обнаружил нарушения требований кибербезопасности у всех проверенных банков

Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности. При этом у всех из проверенных кредитных организаций были обнаружены нарушения.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Она также подчеркнула, что уровень кибератак на финансовый сектор России 2018 году вырос на 30%, передает «Прайм».



Ранее в Сбербанке спрогнозировали, что по итогам 2019 года ущерб мировой экономике от кибератак составит $2,5 трлн.

