Новости общества

14:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Банк России обнаружил нарушения требований кибербезопасности у всех проверенных банков

13:58, 21.06.2019
Банк России обнаружил нарушения требований кибербезопасности у всех проверенных банков
Фото: cbr.ru

Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности. При этом у всех из проверенных кредитных организаций были обнаружены нарушения.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она также подчеркнула, что уровень кибератак на финансовый сектор России 2018 году вырос на 30%, передает «Прайм».

Ранее в Сбербанке спрогнозировали, что по итогам 2019 года ущерб мировой экономике от кибератак составит $2,5 трлн.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров