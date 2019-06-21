Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис покине тдолжность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета до начала нового театрального сезона. Об этом сообщили в пресс-службе MusicAeterna.



При этом Курентзис продолжит руководить Дягилевским фестивалем и сосредоточится на развитии оркестра и хора musicAeterna, передает «Коммерсант».



Теодор Курентзис стал художественным руководителем Пермского театра оперы и балета имени Чайковского в 2011 году. Он является основателем оркестра и камерного хора MusicAeterna.



В 2017 году Курентзис говорил, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. Строительство нового здания Пермского театра оперы и балета хотели начать в первом квартале 2013 года, однако затем власти отказались от проекта, посчитав его слишком дорогим, передает ТАСС.



Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказывал, что в 2019 году правительство РФ поддержало театр и планирует выделить деньги на строительство новой сцены. Ее стоимость оценивается в 7 млрд рублей. По словам Борисова, уже объявлен конкурс на проектирование.

