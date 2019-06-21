ОСК анонсировала плавучую скорую помощь на базе речных трамвайчиков

Фото: "РИА Новости" / пресс-служба ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о разработке медицинской модификации речных трамвайчиков, которая сможет стать плавучей скорой помощью для труднодоступных поселений.

Такое судно будет востребовано на Дальнем Востоке, считает директор департамента технического развития ОСК Сергей Ляшенко.

Часть судна, не предназначенная для транспортировки лежачих больных, будет открытой, медицинский модуль, который можно оборудовать под скорую или фельдшерско-акушерский пункт, имеет непрозрачное матовое остекление, передает «РИА Новости».

Ляшенко анонсировал и грузовое судно озерного типа на такой же платформе. Он подчеркнул, что на сегодня суда таких типов в России не производятся в массовом формате, а работающий сегодня флот уже морально устарел.

Проект речного трамвайчика «Соталия» корпорация анонсировала в мае. Сейчас проект разрабатывается, его предполагается производить в нескольких комплектациях разного назначения.