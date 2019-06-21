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В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси

10:44, 21.06.2019
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
Фото: ru.m.wikipedia.org / Grey Devey

Радикальная оппозиция Грузии намеренно использовала визит российской делегации для проведения беспорядков. Такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел России.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пояснил, что это было сделано для того, чтобы помешать нормализации отношений между государствами, передает ТАСС.

В ночь на 21 июня представители оппозиции в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента. Активисты требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Причиной протеста стал инцидент с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из России решила покинуть Тбилиси. Во время акции оппозиции пострадали 52 человека.

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