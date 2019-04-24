Нефтяники получат до 450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо

Нефтяные компании получат компенсацию в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.

«Параметры корректировки демпфирующего механизма и источники компенсации выпадающих за счет этого доходов бюджета, определенные в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год. В 2019 году по таким параметрам компенсация нефтяным компаниям из ФНБ (Фонда национального благосостояния) составит 400—450 млрд рублей», — приводит сообщение Минфина РФ «РИА Новости».

Ранее сегодня стало известно, что правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.



Принято решение, что корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии.