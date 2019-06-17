В Минздраве РФ назвали регионы с самой высокой распространенностью рака

В Курской области зафиксированы наиболее высокие показатели распространенности злокачественных новообразований среди всех субъектов России. Данные приводит министерство здравоохранения РФ по итогам 2018 года.

По информации ведомства, в Курской области наблюдается 3331,1 случаев заболевания раком на 100 тысяч населения. Далее идет Мордовия — 3292,1 случаев на 100 тысяч населения.

Тройку замыкает Краснодарский край — 3235,2 случаев на 100 тысяч населения, пишет RT.

В пятерку регионов также вошли Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.

По стране показатель распространенности злокачественных новообразований составил 2562,1 на 100 тысяч населения. Рост за последние десять лет — 40%. При этом в Минздраве отметили, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе диспансеризации почти у 200 тысяч россиян обнаружили рак.