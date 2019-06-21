Минобороны РФ представит напечатанный на 3D-принтере танк

Новейший российский танк Т-90МС, созданный методом 3D-печати, будет представлен на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2019» в конце июня.

Образец является экспортной версией российского танка Т-90М, который был презентован «Уралвагонзаводом» (входит в «Ростех») в феврале на оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов», — цитирует «Интерфакс» генерального директора ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УВЗ), главного конструктора Андрея Терликова.

Танк Т-90МС оснащен новой динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, а также мощным турбодизелем для скорости и маневренности.

Напомним, ранее сообщалось, что опытный образец российской ракеты «Монолит» появится в 2021—2022 годах.