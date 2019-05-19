Опытный образец российской ракеты «Монолит» появится в 2021—2022 годах

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Он отметил, что полную информацию о ракете нельзя раскрывать. Кочкин подчеркнул, что ракета будет относиться к классу высокоточного оружия.

«Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет», — цитирует Кочкина «РИА Новости».

Разработка проходит за счет собственных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что новый российский пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году.