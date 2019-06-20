Балтийские страны и ЕС утвердили план отключения от электросетей России и Белоруссии

Руководство стран Балтии — Латвии, Литвы, Эстонии и Польши — подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью.

Электросети балтийских стран будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на сообщении Еврокомиссии.



Полная синхронизация энергосистем Латвии, Литвы, Эстонии и Польши через последнюю должна завершиться к 2025 году.



Ранее стало известно, что Эстония подпишет дорожную карту отсоединения электросетей от России.