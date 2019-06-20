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Балтийские страны и ЕС утвердили план отключения от электросетей России и Белоруссии

22:13, 20.06.2019
Балтийские страны и ЕС утвердили план отключения от электросетей России и Белоруссии
Фото: pixabay.com

Руководство стран Балтии — Латвии, Литвы, Эстонии и Польши — подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью.

Электросети балтийских стран будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на сообщении Еврокомиссии.

Полная синхронизация энергосистем Латвии, Литвы, Эстонии и Польши через последнюю должна завершиться к 2025 году.

Ранее стало известно, что Эстония подпишет дорожную карту отсоединения электросетей от России.

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