Балтийские страны и ЕС утвердили план отключения от электросетей России и Белоруссии
Руководство стран Балтии — Латвии, Литвы, Эстонии и Польши — подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью.
Электросети балтийских стран будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на сообщении Еврокомиссии.
Полная синхронизация энергосистем Латвии, Литвы, Эстонии и Польши через последнюю должна завершиться к 2025 году.
Ранее стало известно, что Эстония подпишет дорожную карту отсоединения электросетей от России.
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