Эстония подпишет «дорожную карту» отсоединения электросетей от России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подпишет на заседании совета ЕС «дорожную карту» синхронизации электросистем с ЕС и отсоединения их от России, сообщает «Интерфакс».

Решение было принято сегодня на заседании эстонского правительства. Ратас подчеркнул, что на сегодня Эстония, Латвия и Литва выполняют работу точно по графику, чтобы электросети могли синхронизироваться с Западной Европой к 2025 году. Отсоединение эстонских электросистем от России необходимо для обеспечения энергетической безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что российские энергетики готовят новшества, которые позволят россиянам сэкономить на электроэнергии. В частности, гражданам предложат пользоваться электричеством в определенное время.

