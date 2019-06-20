ФАС не станет отменять решение о повышении тарифов ЖКХ

ФАС не станет менять решения по индексам повышения тарифов ЖКХ по региону, несмотря на то, что накануне глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается необоснованное повышение цен на услуги коммунальщиков выше уровня инфляции. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что подписанное постановление обратной силы не имеет. Но в перспективе планируемое превышение ограничений должно обязательно проходить проверку и согласование с ФАС России.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое призвано не допустить роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

