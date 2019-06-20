Новости общества

20:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФАС не станет отменять решение о повышении тарифов ЖКХ

20:00, 20.06.2019
ФАС не станет отменять решение о повышении тарифов ЖКХ
Фото: pixabay.com

ФАС не станет менять решения по индексам повышения тарифов ЖКХ по региону, несмотря на то, что накануне глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается необоснованное повышение цен на услуги коммунальщиков выше уровня инфляции. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что подписанное постановление обратной силы не имеет. Но в перспективе планируемое превышение ограничений должно обязательно проходить проверку и согласование с ФАС России.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое призвано не допустить роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров