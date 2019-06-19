Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое призвано не допустить рост цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.



«Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал Медведев на совещании, посвященном достижению национальных целей развития.



Премьер-министр РФ отметил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, а они в свою очередь определяют их для муниципалитетов. При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

По словам Медведева, с принятием постановления таких оснований стало меньше.

«Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой», — сказал глава правительства.



Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги больше 100% себестоимости.

